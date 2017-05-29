Кафе-киоск с «круглыми» ценами открылся в Томске

29 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В минувшую пятницу, 26 мая, в Томске состоялось техническое открытие кафе-киоска «Еда» (пр-т Ленина, 91), предлагающего посетителям здоровые перекусы.

Цены в киоске только круглые: 50, 100, 150, 200 рублей.

«Никаких заморочек со сдачей, мелочью и счетом», — пояснила идею ответственная за франшизу кафе-киоска «Еда» Юлия Башилова.

Все блюда в "Еде" готовятся утром, ещё до открытия, чтобы сократить время ожидания для посетителей. Позиции в меню самые разнообразные, есть и вегетарианская еда. Перекусить можно как в кафе-киоске, так и взять еду навынос.

Кафе-киоск «Еда» принадлежит группе компаний WINcorp., ранее открывших в Томске "Строганину бар", совместный проект с ГК «Руян» (Экспедиция).

Тэги/темы: