Томич вошел в тройку самых «мобильных» пенсионеров России

29 мая 2017 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

МТС подвела итоги соревнований по владению мобильным интернетом, прошедшим в рамках VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, организованного Союзом пенсионеров России совместно с МТС. Пенсионер Станислав Петрович Сидоренко из Томской области стал третьим в категории «Уверенный пользователь».

Победу в категории одержала Елена Евгеньевна Никитина из Московской области, второе место заняла Вера Николаевна Чижова из Тверской области. А среди начинающих лучший результат продемонстрировала Елена Алексеевна Чистоклетова из Кемеровской области, второй стала Викторина Владимировна Бурмистрова из Псковской области, третье место заняла Антонина Ивановна Стародубцева из Владимирской области.

В соревнованиях на планшетах приняли участие команды из 74 регионов России. Выполняя задания «мобильного» этапа, пенсионеры проходили онлайн-квест в поисковых системах, загружали мобильные приложения, публиковали селфи и делали посты в соцсетях, искали видео на YouTube, демонстрировали навыки интернет-шопинга.



«Год от года мы видим, как увеличивается пользование интернетом среди российских пенсионеров, большинству из которых удобно пользоваться именно мобильным интернетом, через планшеты и смартфоны. Наша задача — научить старшее поколение не сторониться технологий и пользоваться мобильными гаджетами в повседневной жизни. Для этого МТС открывает в регионах России специальные классы, где люди старшего возраста учатся работать на планшете, осваивают полезные мобильные приложения. Полученные на курсах МТС навыки не просто повышает социальную активность людей в возрасте, но и значимо влияют на повышение качества их жизни», — отметил вице-президент по управлению персоналом МТС Михаил Архипов.

«Мобильные технологии позволяют быть в ритме современной жизни, оперативно реагировать на любые изменения и события, моментально делиться информацией и впечатлениями», — сказал председатель Союза пенсионеров России, Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. — Это очень важно для пожилых людей, чьи возможности для общения и познания зачастую ограничены. Все больше студентов курсов компьютерной грамотности для старшего поколения просят включить в учебную программу навыки работы с планшетами и смартфонами. И мы должны им в этом помочь. А дальше, как показывает практика массового обучения пожилых людей компьютерной грамотности, этот новый и порой немного пугающий мир мобильных технологий постепенно станет для них естественной средой. Они смогут быстро получать новые знания, информацию и возможности для самореализации, и качество их жизни выйдет на новый уровень».

МТС с 2012 года реализует комплексную социально-просветительскую программу по обучению старшего поколения навыкам работы в Сети. В прошлом году оператор разработал уникальный учебный курс, ориентированный на пользование мобильным интернетом «Мобильная Академия» и при поддержке Союза Пенсионеров России открыл специальные классы, оборудованные современными планшетами, где любой пенсионер может пройти обучение. Такие классы уже работают в 10 регионах страны, осенью 2017 года планируется открытие дополнительных мобильных классов в регионах.

Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров — крупнейшие в России и единственные в мире по формату IT-соревнования. В 2017 году Чемпионат проходил в Санкт-Петербурге с 25 по 27 мая и стал самым масштабным за все семь лет существования: свои команды на соревнования отправили 74 субъектов Российской Федерации.

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