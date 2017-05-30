В «Научке» ТГУ открылся доступ к ресурсам Президентской библиотеки

30 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Максим Печерский

В читальном зале №4 Научной библиотеки Томского госуниверситета на шести компьютерах открыт полный доступ к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

Как сообщает пресс-служба вуза, в цифровом фонде Президентской библиотеки находится более 500 тысяч документов. Библиотека имеет более 300 центров доступа во всех 85 регионах России и размещается в основном на базе центральных библиотек, центры действуют также в государственных органах, музеях, архивах и образовательных учреждениях. Библиотека реализует научно-образовательные проекты, проводит видеолекции, видеолектории, вебинары.

«Изначально президентская библиотека распространялась через публичные библиотеки, но к ресурсу достаточно холодно относились, потому что посещаемость публичных библиотек падает. И главным аргументом того, чтобы открыть доступ у нас, были большой рост посещаемости, большой потенциал гуманитарных исследований, исследовательские школы. Это гарантия того, что ресурс будет востребован», – сказал на открытии директор Научной библиотеки ТГУ Михаил Шепель.

Читатели «Научки» теперь могут воспользоваться мультимедийными ресурсами Президентской библиотеки ТГУ: видео- и аудиоматериалами, электронными документами и изданиями. В дальнейшем «Научка» и Президентская библиотека планируют реализовать совместный проект по оцифровке редких документов. Раритеты, хранящиеся в ТГУ, пополнят электронный архив Президентской библиотеки, подробности проекта еще уточняются.

Открытие зала с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина прошло в рамках празднования столетия историко-филологического образования в ТГУ.

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