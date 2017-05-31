В томском селе пьяный водитель врезался в дом, пострадали двое детей

Томский Обзор / Фото: 31 мая 2017 // Фото: Gibdd.ru

Вчера вечером, 30 мая, в деревне Черная Речка произошло ДТП, в результате которого пострадали двое детей, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 17.00 на ул.Советская, 23. Здесь 49-летний водитель Toyota Estima потерял управление, из-за чего автомобиль съехал с дороги, врезался в забор и стену частного жилого дома.

В результате происшествия два несовершеннолетних пассажира мальчики 6 и 7 лет получили травмы и были доставлены в больницу. Детей перевозили без детских удерживающих устройств.

В сообщении отмечается, что за рулем находился отец одного из мальчиков, у которого зафиксировали признаки алкогольного опьянения. Сам водитель в происшествии не пострадал. Ранее его неоднократно задерживали за вождение с признаками опьянения.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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