В июне в Томске установят 25 остановочных комплексов

Томский Обзор / Фото: 2 июня 2017 // Фото: Владимир Дударев

На улицах Томска в июне будут установлены 25 новых остановочных комплексов. Сейчас для будущих павильонов расчищают территорию, демонтируя старые остановки, сообщает пресс-служа мэрии.

Остановочные комплексы будут установлены по улицам Елизаровых, Шевченко, Пушкина, Яковлева, Алтайская, проспектам Кирова и Комсомольскому, Иркутскому тракту.

По информации специалистов городского управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта, новые остановочные комплексы уже есть по ул.Учебной, А.Иванова, пр.Фрунзе.

«Такие павильоны представляют собой модульные конструкции из стального профиля, обеспечивающие удобную замену любого поврежденного элемента (без демонтажа основной конструкции павильона). С двух сторон расположено название остановки с подсветкой», — говорится в сообщении.

Установка современных павильонов на улицах Томска – один из этапов программы совершенствования инфраструктуры улично-дорожной сети. Кроме монтажа остановочных павильонов в программу входит нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка светофоров, пешеходных ограждений, дополнительное освещение переходов.

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