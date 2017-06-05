Томская область заняла 24-е место в нацрейтинге инвестпривлекательности регионов

5 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Томская область заняла 24-е место в Национальном рейтинге инвестпривлекательности регионов-2017, который был представлен на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В прошлом году регион занимал 12-ю позицию, однако, как подчеркнул заместитель губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Гурдин, перемещение региона связано исключительно с возросшей конкуренцией.

«Лидеры рейтинга инвестпривлекательности сменились почти наполовину. Томская область за год практически не сдала ни одной позиции по критериям рейтинга. Но есть регионы в стране, которые резко поднялись в рейтинге в силу более низкой базы. Рейтинг — это конкурентная борьба, она очень важна, однако главную оценку инвестклимату в регионе даёт бизнес. Поэтому вместе с бизнесом нам предстоит решить, какие меры улучшат условия для его работы», — подчеркнул Юрий Гурдин.

Вице-губернатор сообщил, что итоги рейтинга будут тщательно проанализированы, и до 1 августа по поручению главы региона будет сформирован план действий по продвижению области в национальном рейтинге следующего года.

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