День города в Томске отметят танцевальными батлами и конкурсом плова

5 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В среду, 7 июня, Томску исполняется 413 лет. Для томичей и гостей города в этот день пройдут праздничные мероприятия: спортивно-игровая программа «С днем рождения, любимый город!», фестиваль национальных культур и конкурс плова, концертная программа «Не стареют города…».

Как уточняют в пресс-службе мэрии, с 12.00 до 16.00 в пер.Томском на площади перед СФТИ состоится праздничная спортивно-игровая программа «С днем рождения, любимый город!». Ребята смогут принять участие в спортивных играх, конкурсах, мастер-классах, вокальных и танцевальных баттлах. Также все пришедшие на праздник смогут увидеть выставку творческих работ воспитанников художественных школ и школ искусств, посвященных Томску, полюбоваться работами фотовыставки о городе и его жителях, послушать стихи о Томске. В мероприятии примут участие танцевальные и игровые коллективы муниципальных учреждений культуры, образования и спорта.

С 16.00 до 18.00 на нижней террасе Лагерного сада пройдет фестиваль национальных культур. Перед томичами выступят творческие коллективы национально-культурных автономий и конкурс плова. Плов будут делать в больших казанах, а потом угощать всех желающих.

С 18.00 до 20.00 в Городском саду состоится праздничная концертная программа «Не стареют города…» с участием муниципального джаз-оркестра «ТГУ - 62». Вместе джаз-оркестром выступит 12-летняя вокалистка Саша Архипенко. Томичи и гости города услышат композиции о Томске в исполнении Максима Баркова и народной артистки Людмилы Травкиной. Также в концерте в честь дня рождения Томска примут участие творческие коллективы учреждений дополнительного образования, культуры и вузов города.

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