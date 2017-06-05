Несовершеннолетний водитель пострадал в ДТП в Томске

Томский Обзор / Фото: 5 июня 2017 // Фото: Gibdd.ru

Вчера днем, 4 июня, в Томске столкнулись попутные ВАЗ-2106 и Honda Civic. В результате ДТП пострадал 17-летний подросток, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 13.20 на ул.79-й Гвардейской дивизии, 3. По предварительным данным, 17-летний водитель ВАЗа не выдержал безопасную дистанцию до движущейся впереди иномарки.

В результате ДТП пострадал подросток. В сообщении отмечается, что права управления транспортными средствами молодой человек не имеет.

Тэги/темы: