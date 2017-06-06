На этой неделе стартует первый ТОМск Сойер Фест

6 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В субботу, 10 июня, в Томске состоится открытие первого ТОМск Сойер Феста, участники которого своими силами проведут косметический ремонт фасадов нескольких исторических зданий города.

Как сообщают организаторы, открытию фестиваля будет предшествовать подготовительные работы. В четверг, 8 июня, с 16.00 до 20.00 эти работы будут проходить на доме по ул.Дзержинского, 17. Собравшиеся участники проекта прослушают лекцию по технике безопасности и узнают о конечной цели ТОМск Сойер Феста. Затем участники займутся планировкой участка, подготовкой лесов и ошкуриванием стен.

Официальное открытие состоится там же 10 июня в 13.00.

«Предполагается недолгое присутствие официальных лиц и наплыв СМИ. Для хорошего настроения — выступление музыкантов», — сообщил координатор Фестиваля Андрей Иванов.

Работы в рамках Фестиваля будут проводится с 16.00 до 20.00 (среда-четверг-пятница) и с 13.00 до 18.00 (суббота-воскресенье).

Записаться на участие можно по электронной почте tosdz@mail.ru. Здесь же меценаты и спонсоры могут узнать о формах поддержки Фестиваля.

На фото представлен дом по ул.Дзержинского, 17 и проект того, как он будет выглядеть после ремонта.

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