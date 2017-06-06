В Томске перекрытие дороги на Каштаке продлили до 10 июня

Томский Обзор / Фото: 6 июня 2017 // Фото: Pixabay.com

Срок ремонта участка тепломагистрали на Каштаке в Томске продлен на три дня. В связи с этим продлено и перекрытие участка ул.79-й Гвардейской Дивизии, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на специалистов АО «Томск РТС».

«Необходимость в продлении ремонта связана с возникновением потребности в проведении дополнительных работ, которые позволят обеспечить надёжность строящейся неподвижной опоры трубопровода», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что для большей надёжности конструкции рабочим необходимо произвести дополнительную выемку грунта и выполнить подсыпку инертными материалами.

Напомним, работы по реконструкции тепломагистрали №2 на улице 79-й Гвардейской Дивизии стартовали 24 мая. На время проведения ремонта улица 79-й Гвардейской Дивизии на участке от переулка Нового до улицы Говорова была закрыта для транспорта. В связи с этим изменена схема движения автобусов по маршрутам № 11, 13/14 и 22.

Со скорректированной схемой движения маршрутов можно ознакомиться на сайте горадминистрации.

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