Двое пострадали в опрокинувшейся иномарке в Томской области (ФОТО)
6 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Gidd.ru
В ночь на понедельник, 5 июня, на трассе Новорождественское — Романовка произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
Инцидент произошел в 00.05 на трассе Новорождественское — Романовка. Здесь 50-летний водитель Mitsubishi Montero не справился с управлением, из-за чего иномарка съехала с дороги и опрокинулась.
В результате водитель и его пассажир, 32-летняя женщина, получили травмы. Обстоятельства происшествия выясняются.
Фото: Gibdd.ru
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