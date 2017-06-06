Двое пострадали в опрокинувшейся иномарке в Томской области (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 6 июня 2017 // Фото: Gidd.ru

В ночь на понедельник, 5 июня, на трассе Новорождественское — Романовка произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 00.05 на трассе Новорождественское — Романовка. Здесь 50-летний водитель Mitsubishi Montero не справился с управлением, из-за чего иномарка съехала с дороги и опрокинулась.

В результате водитель и его пассажир, 32-летняя женщина, получили травмы. Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: Gibdd.ru

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