Ректор ТГАСУ возглавит гильдию строителей Томской области

7 июня 2017 / Томский Обзор

Томский государственный архитектурно-строительный университет стал соучредителем Гильдии строителей Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалов «СПАРК-Интерфакс».

Ректор ТГАСУ Виктор Власов пояснил агентству «Интерфакс-Сибирь», что новое учреждение получит статус саморегулируемой организации (СРО) в сфере строительства и получит право выдавать допуск к строительным работам.

«Такая СРО должна быть под эгидой ТГАСУ, потому что мы являемся законодателем мод в этой области, и мы должны руководить и помогать строителям, обеспечивать внедрение новых перспективных разработок», — сказал Виктор Власов.

По его словам, вуз обладает возможностями для контроля качества строительных работ, а также создал все условия для повышения квалификации строительных кадров.

«Я согласился возглавить СРО и буду в ней работать на общественных началах», — отметил он, добавив, что займет пост председателя совета гильдии.

Томский государственный архитектурно-строительный университет был основан в 1952 году, является одним из ведущих строительных вузов РФ. ТГАСУ занимает 82-е место в национальном рейтинге университетов, подготовленном Международной информационной Группой «Интерфакс».

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