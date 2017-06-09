Завтра томичей ожидают грозы и ветер
9 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
Завтра, 10 июня, в Томской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.
«Ожидаются местами умеренные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, возможен град, усиление ветра ночью 13-18 м/с, днем 17-22 м/с», — говорится в сообщении.
Специалисты ведомства рекомендуют переждать порывы ветра в помещении. Будучи на улице, лучше держатся подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Также не рекомендуется стоять под балконами.
Ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей.
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