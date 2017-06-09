Томичей приглашают на экскурсию в темноте и мастер-класс по росписи пряников

Томский Обзор / Фото: 9 июня 2017 // Фото: Vk.com/muzeum_tomsk

В субботу и воскресенье, 10 и 11 июня, в музее истории Томска (ул.Бакунина, 3) пройдет экскурсия в темноте и и мастер-класс по росписи пряников, сообщает пресс-служба мэрии.

По информации организаторов, в субботу театрализованная экскурсия пройдет по выставочному залу «Гостиная XIX-XX вв», где единственным источником света будет свеча в руке экскурсовода. Сам экскурсовод в образе революционера XX века проведет посетителей по имитированной гостиной одного богатого купца, покинувшего свой дом в бегстве от советской власти. Томичам расскажут о купечестве во время революции, а также покажут оригинальные предметы быта того времени.

Мастер-класс по росписи пряника «Символы России» приурочен ко Дню России. Каждый пришедший сможет расписать пряник в цвета российского триколора и сделать на нём надпись. Кроме того, на занятии по росписи расскажут о значении цветов флага. Расписанные пряники можно будет забрать с собой.

Стоимость экскурсии – 110 рублей, мастер-класса – 200 рублей. Участие в мероприятиях проводится по предварительной записи по телефону 65-72-55 (Музей истории Томска).

Тэги/темы: