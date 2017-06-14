Один из руководителей Томской стоматологической поликлиники незаконно получал вторую зарплату

14 июня 2017 / Томский Обзор

Сотрудники управления ФСБ по Томской области выявили факты хищения порядка 500 тыс. рублей, выделенных для выплаты зарплаты в областной стоматологической поликлинике, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства в среду.

«Один из руководителей поликлиники с января 2015 года по январь 2016 года, необоснованно и незаконно получал вторую заработную плату, используя авторитет и значимость своей должности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот период во главе учреждения находилась Татьяна Домнич, которая на данный момент является заместителем мэра Томска по социальной политике.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

В связи с этим проводится выемка официальных документов в департаменте здравоохранения Томской области.

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