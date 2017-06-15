Городские депутаты предлагают пересмотреть принципы формирования адресной программы размещения новых остановок в Томске

15 июня 2017 / Партнерский материал / Фото: Владимир Дударев

Депутаты Думы города Томска настаивают на доработке адресной программы по размещению остановочных комплексов. В частности, предлагается пересмотреть список адресов, где планируется установить новые остановки. Об этом шла речь накануне в ходе совместного заседания комиссии по транспорту и комиссии по дорожному хозяйству и благоустройству гордумы.

В 2017 году запланирована установка 25 остановочных павильонов на центральных магистралях Томска, где есть заездные карманы. Это улица Елизаровых, проспекты Комсомольский, Фрунзе, Кирова, а также Иркутский тракт. Стоимость работ составит более 6,6 млн рублей.

В ходе обсуждения депутаты озвучили ряд вопросов и замечаний по реализации программы. В частности, парламентариев интересовало по какому принципу составлялся список адресов. Лариса Сорокова привела в качестве примера ситуацию с остановкой на пл. Кукина. Вопрос с установкой павильона здесь не решается уже несколько лет. Автобусы высаживают пассажиров прямо на проезжую часть, которая зимой чистится плохо. К депутату приходят многочисленные жалобы и обращения от местных жителей. Светлана Карманова отметила, что с подобными просьбами обращаются и жители ул. И.Черных, района ОКБ.

Был поднят вопрос и по остановке «Ул. Артема». По словам томички Елены Черновой, присутствующей на заседании, остановка не отвечает требованиям безопасности, хотя кроме жителей окрестных домов ей пользуются и родители с детьми, которые посещают расположенные рядом четыре детских сада.

Вопросы у депутатов вызвали и сами остановочные комплексы — их заявленная «антивандальность» на практике не подтверждается. По мнению Андрея Петрова, Томску необходима единая концепция размещения остановочных комплексов, в которой будут обозначены прозрачные принципы определения адресов их установки, а также внешний вид.

«Адресная программа по размещению остановочных комплексов, на наш взгляд, не проработана. В первую очередь, при подготовке этого документа нужно учитывать обращения от жителей. Также новые павильоны целесообразно устанавливать при комплексном ремонте дорог — тогда сразу снимаются вопросы организации заездных карманов, подходов и так далее. Мы на согласительной комиссии по проекту бюджета договаривались об этом с представителями управления. В конечном варианте программы это не учтено», — отметил председатель комиссии по транспорту Махир Рустамов.

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