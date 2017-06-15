Молния Маккуин возвращается на томские экраны

Томский Обзор / Фото: 15 июня 2017 // Фото: Kinopoisk.ru

Сегодня в томском «Киномире» стартует анимационный фильм «Тачки 3» о говорящих машинах, гонках и интригах.

«Встречайте самого знаменитого гонщика всех времен, легенду гоночного трека Молнию Маккуина! Герой все еще продолжает показывать лучшие результаты на всех турнирах, однако победы даются ему не так легко, а конкуренция становится все жестче. Молнию Маккуина ждут захватывающие приключения, где он встретит новых друзей, а также поймет, что не только скорость и мощность мотора делают гонщика чемпионом», — говорится в описании третьей части гоночной франшизы

Время сеансов можно посмотреть на сайте.

А еще в «Киномире» идут: мультфильмы «Подводная эра», фантастические боевики «Чудо-женщина» и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», драму «Охотник с Уолл-стрит», фильмы ужасов «Мумия» и «Монстры Юга».

Видео: Youtube

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