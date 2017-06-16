Томским компаниям предлагают узнать, как «дрессировать» мобильные устройства

16 июня 2017 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

«Бизнес-клуб. Live» МТС приглашает томские компании на онлайн-семинар «Дрессируем мобильные устройства. Все, что Вы хотели знать о Mobile device management».

«Представьте, что вы забыли свой смартфон на столике в кафе или оставили планшет в зале ожидания аэропорта. Ваша почта, список контактов, удаленный доступ к внутренней сети компании — все это может оказаться в чьих угодно руках».

Эксперты компании МТС расскажут, как действовать в подобных ситуациях и защитить репутацию вашей организации от злоумышленников, а также поделятся практическими советами по обеспечению безопасности, контролю и удаленному управлению мобильными устройствами.

Интерактивный онлайн-семинар состоится во вторник, 20 июня, с 10:00 до 11:00 (по московскому времени). Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться.

«Бизнес-клуб. Live» — продолжение очных мероприятий МТС в регионах («Бизнес-клуб»). Принципиально новая площадка для общения с клиентами. Лучшие специалисты в своих областях готовы делиться опытом и знаниями с профессиональным сообществом. МТС предоставляет доступ к самой актуальной информации о лучших практиках ведения бизнеса, делится экспертизой в использовании продуктов и услуг МТС.

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