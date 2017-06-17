Томичей приглашают на беседы об архитектуре с искусствоведом Львом Масиелем Санчесом

17 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Сибирский филиал ГЦСИ

В начале недели, 19—20 июня, в Томске в Сибирском филиале Государственного центра современного искусства (пер. Нахановича, 3а) пройдет серия тематических встреч «Беседы об архитектуре: культурное наследие и современное искусство». Приглашенным гостем на них станет искусствовед, профессор Высшей школы экономики Лев Масиель Санчес (Москва — Мехико).

Первая встреча состоится в понедельник в 18.00 и будет посвящена «Сибирскому барокко».

«Эксперт занимается архитектурой Сибири XVIII в. более 15 лет (защитил диссертацию и опубликовал более десятка статей). Для знакомства с сибирскими храмами (18 век представлен в Сибири почти исключительно ими) он предпринял в 2001 г. длительное путешествие по азиатской России. С тех пор изменилось всё: и объекты исследования (большую часть из них отремонтировали и подвосстановили), их контекст (урбанистический и общекультурный) и сам автор. Сибирь всегда оставалась для него одной из важных отправных точек для размышлений об иных архитектурных традициях, иногда весьма от нее далеких. Изучение же остальной, несибирской архитектуры во многом оказывало обратное влияние и меняло представления об архитектуре сибирской. Наша беседа — попытка осмысления и архитектуры сибирских храмов и личного опыта взаимодействия с «сибирским барокко», — сообщают организаторы.

На второй встрече, которая также состоится 19 июня и начнется в 19.30 гость представит уникальный материал о почти неизвестной странице истории архитектурного модернизма в Азии, Африке и Латинской Америке.

Третья встреча, отчасти более личная, пройдет во вторник, 20 июня, в 18.30. Она будет посвящена творчеству Леонеля Масиеля (р.1939) — одного из выдающихся представителей фигуративизма в современной мексиканской живописи.

Встречи проходят в рамках программы СФ ГЦСИ «Оптика современного искусства».

Вход свободный.

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