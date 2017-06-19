Жюри конкурса «Сибирь — территория надежд» отметило авторов Томского Обзора

Томский Обзор / Фото: 19 июня 2017 // Фото: Владимир Дударев

Работы журналисток Томского Обзора, Марии Симоновой и Екатерины Кайгородовй отмечены жюри межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь — территория надежд».

Статья Марии Симоновой «Минус 41. История Марии Алисовой: Как похудеть и научиться получать удовольствие от еды» заняла второе место в конкурсе.

Еще один автор ТО — Екатерина Кайгородова — попала в шорт-лист авторов со статьей «Иррациональный человек. Олег Алексеев: «Я всегда говорю „да“ на предложения о работе».

Обе работы были представлены в категории «Интервью».

Также в числе победителей - газета Томского госуниверситета "Alma Mater", занявшее третье место в своей категории. Помимо этого в число призеров попали 6 томских журналистов.

В этом году для участия в конкурсе было заявлено более 1000 работ — авторов, работающих в различных жанрах и средств массовой информации из 22 регионов России.

«Сибирь — территория надежд» — конкурс позитивной журналистики. Он призван обратить внимание на темы, которые несут в себе положительный заряд. Главными героями конкурсных материалов должны становиться люди, делающие сибирский край лучше, богаче и привлекательнее, показывая пример положительного сценария развития. «Сибирь — территория надежд» способствует повышению общественного статуса СМИ, росту профессионализма журналистов и, как следствие, повышению доверия к средствам массовой информации.

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