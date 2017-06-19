Завтра в ТГАСУ начинается приемная кампания

19 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Во вторник, 20 июня, в Томском государственном архитектурно-строительном университете начинается прием документов для поступления в вуз.

Как сообщают в пресс-службе ТГАСУ, в этом году в вузе открыт набор на 1098 бюджетных места (бакалавриат – 638, специалитет – 50, магистратура – 360, среднее профессиональное образование – 50).

Информацию о сроках завершения приема документов от различных категорий абитуриентов можно узнать на сайте для абитуриентов и в приемной комиссии университета.

Обращаться по адресу: 634003, г.Томск, пл.Соляная, 2, корпус №2, первый этаж, аудитории 103 и 113. Время работы приемной комиссии: с понедельника по пятницу – с 9.00 до 18.00, в субботу – с 10.00 до 15.00, в воскресенье – с 10.00 до 13.00.

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