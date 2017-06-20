Сегодня в Томске начнут сносить киоски у «Главпочтамта»

Томский Обзор / Фото: 20 июня 2017 // Фото: Владимир Дударев

На сегодня, 20 июня, в Томске запланирован демонтаж киосков, незаконно размещенных на остановке «Главпочтамт», сообщает пресс-служба мэрии.

Торговые объекты будут демонтированы по распоряжению мэра города Ивана Кляйна. И.о. заммэра по благоустройству Сергей Аушев также отметил, что до конца недели подрядчик приступит к расширению заездного кармана для общественного транспорта на этой остановке.

Напомним, в июне в Томске также планируют установить 25 новых остановочных комплексов. Для этих целей проводится расчистка территории. В частности, демонтируются старые остановки.

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