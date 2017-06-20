Стрельба из лука и рыцарские турниры ждут томичей на Дне молодежи

20 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

На праздновании Дня молодежи, которое состоится в воскресенье, 25 июня, для томичей будут работать 14 площадок. Часть из них организуется впервые, сообщает пресс-служба мэрии.

«В этом году помимо традиционных площадок, приглашаем горожан проверить свою меткость в лучном и пневматическом тирах, лазерном пейнтболе, а также принять участие в рыцарском турнире на площадке «М-меткость». Также томичи могут поучаствовать в проведении различных опытов вместе с лабораторией профессора Звездунова (площадка «М-магия»), в чемпионате по бадминтону (площадка «М-бадминтон») и попрыгать на батутах с профессиональными инструкторами («М – мчимся»)», - сообщил начальник управления культуры Денис Шостак. На площадке «М- мастерство» томичей научат оказывать первую медицинскую помощь, рисовать мехенди, также здесь можно будет попробовать смонтировать различное оборудование.

Самой массовой площадкой станет «М-муза», которая будет работать с 17.00 до 23.00. Именно здесь - на главной сцене для горожан вечером выступят две лучшие кавер-группы Томска «Chokband» и «Rocking Radio». Затем начнется концерт российского исполнителя «T-killah» (г.Москва).

В сообщении также отмечается, что для удобства гостей в День молодежи маршрутки, проходящие через остановку «Лагерный сад», будут работать до 00.00.

Напомним, празднование Дня молодежи стартует в 17.00 на нижней террасе Лагерного сада.

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