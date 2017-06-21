Большинство лесных пожаров в Томской области произошло из-за местного населения - власти

Томский Обзор / Фото: 21 июня 2017 // Фото: Pixabay.com

Деятельность человека стала причиной подавляющего большинства лесных пожаров в Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со сылкой на замглаву областного департамента лесного хозяйства Игоря Янко.

«В текущем сезоне 64 из 71 лесного пожара произошло из-за местного населения. Большинство возгораний произошло в Томском районе, у города Кедровый, в верхнекетском районе. Есть тенденция увеличения количества пожаров в Колпашевском районе из-за того, что люди вышли за грибами, оставляют костровища в местах стоянок», — сказал Игорь Янко.

По его данным, в настоящее время возбуждено семь административных дел в связи с переходом пожаров на земли лесного фонда, часть возгораний произошло из-за отсутствия опашки.

«В настоящее время класс пожарной опасности составляет 3,5 из 5 — это достаточно высокий класс. Ожидается небольшое снижение лесопожарной обстановки, но оно будет временным. В связи с этим есть предложение перевести Верхнекетский и Колпашевский районы в режим повышенной готовности», — отметил Игорь Янко.

Он добавил, что в настоящее время 96% всех лесных пожаров было локализовано в первые сутки, у региона достаточно средств для борьбы с возгораниями.

В свою очередь вице-губернатор Томской области Игорь Толстоносов подчеркнул, что люди, целенаправленно разжигающие костры в запрещенных местах, должны нести ответственность, вплоть до уголовной.

«Необходимо нацелить глав населенных пунктов на профилактическую работу. Также мы попросим правоохранительные органы усилить работу. Надо использовать в полный рост систему мониторинга, составить список наиболее проблемных населенных пунктов», — отметил Игорь Толстоносов.

Как сообщалось, власти Томской области с 16 июня по 1 июля ввели особый противопожарный режим в связи с установившейся жаркой погодой.

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