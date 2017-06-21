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В начале июля жителей Ленинского района Томска ожидает масштабное отключение воды

Томские новости, ЖКХ, жкх останутся без воды отключение В начале июля жителей Ленинского района Томска ожидает масштабное отключение воды

Через 2 недели, 5 июля, жителей Ленинского района Томска ожидает отключение холодной воды, сообщает пресс-служба «Томсководоканала».

Отключение связано с подключением новой водопроводной линии к мкр.Радонежский, а также ее промывкой. На время проведения работ, с 00.00 5 июля до 6.00 6 июля без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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