В начале июля жителей Ленинского района Томска ожидает масштабное отключение воды
21 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Евгения Швецова
Через 2 недели, 5 июля, жителей Ленинского района Томска ожидает отключение холодной воды, сообщает пресс-служба «Томсководоканала».
Отключение связано с подключением новой водопроводной линии к мкр.Радонежский, а также ее промывкой. На время проведения работ, с 00.00 5 июля до 6.00 6 июля без воды останутся дома, расположенные по адресам:
- ул. К. Маркса;
- пер. Ванцетти;
- пер. Совпартшкольный;
- ул. Р. Люксембург;
- пер.1905 года;
- пер. Красный;
- ул. Набережная р. Томи;
- пер. Кооперативный;
- пер. Сакко;
- ул. М. Подгорная;
- пер. Карповский;
- пер. Дербышевский;
- ул. Войкова;
- пер. Картасный;
- пер. Заозерный;
- пер. Сухоозерный;
- ул. Набережная озера;
- пер. Войкова;
- пер. Баранчуковский;
- ул. Водяная;
- ул. Мельничная;
- пер. Мельничный;
- ул. Пролетарская;
- ул. Бердская;
- ул. Нижне-Луговая;
- ул. Трудовая;
- пер. Шпальный;
- ул. Усть-Керепеть;
- ул. Профсоюзная;
- ул. 5 Армии;
- ул. Ижевская;
- ул. Блок-Пост;
- пер. Строительный;
- пер. Е. Пугачева;
- ул. Правобережная;
- ул. Урицкого;
- ул. Чапаева;
- пер. Механический;
- пер. Тупиковый;
- ул. Краснодонская;
- ул. Новороссийская;
- пер. Керепетский;
- пер. Стрелочный;
- ул. Чепалова;
- ул. Кемеровская;
- ул. Шпальная;
- ул. Строевая;
- ул. Крепежная;
- ул. Пропиточная;
- пер. Кузнецкий;
- пер. Просторный;
- пос. Мясокомбинат;
- пер. Водяной 1-й, 2-й;
- пер. Рылеева;
- пер. Пойменный;
- пер. Корейский;
- пер. Китайский;
- пер. Румынский;
- ул. Польская;
- пер. Днепровский;
- пер. Целинный;
- пер. Ново-Станционный;
- пер. Моховой;
- пер. Светлый;
- пер. Донской;
- ул. Ялтинская;
- ул. Г. Чубаровцев;
- пер. Анжерский;
- пер. Омский;
- пер. Зырянский;
- пер. Некрасова;
- пер. Чехова;
- пер. Добролюбова;
- пер. Чернышевского;
- пер. Тихий;
- ул. Кедровая;
- ул. Катунская;
- ул. Ангарская;
- ул. Учительская;
- ул. Обская;
- ул. Севастопольская;
- ул. Первомайская;
- ул. Омская;
- пер. Шегарский;
- ул. Каховская;
- ул. Крымская;
- ул. Ферганская;
- ул. Оренбургская;
- ул. Кубанская;
- ул. Б. Подгорная;
- пер. Черемошинский;
- ул. Невская;
- пер. Малый;
- пер. Березовский;
- пер. Барабинский;
- пер. Чаинский;
- пер. Парабельский;
- ул. Грибоедова;
- ул. Б. Каштачная;
- пер. Туристский;
- пер. Складской;
- пер. Проектируемый;
- пер. Флотский;
- пер. Успенского;
- пер. Радищева;
- ул. Игарская;
- пер. Ярский;
- пер. Заварзинский;
- пер. Н. Островского (кроме № 8);
- пер. Урожайный (кроме № 33);
- пр. Ленина от площади Ленина до ул. Профсоюзной;
- площадь Ленина (кроме № 12а);
- ул. Д. Ключевская, 3, 5, 7, 11, 19, 25а, 25б по нечетной стороне и 6, 6 стр.1, 6 стр.2, 6 стр.3, 10, 10 стр.1, 14, 14а, 14 стр.3, 16, 18/1, 18а, 18б, 18а стр.4 - по четной стороне;
- ул. Ленская, 15, 17, 31;
- ул. Октябрьский взвоз, 1, 2, 4;
- ул. Кузнечный взвоз, 1, 3, 3а, 5.
ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.
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