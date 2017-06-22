Горячая вода вернулась в 605 домов Томска

Томский Обзор / Фото: 22 июня 2017 // Фото: Pixabay.com

Подача горячей воды после ремонта тепломагистралей возобновлена в 605 домах Томска, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на главу департамента городского хозяйства Владимира Брюханцева.

Сейчас в работе ресурсоснабжающей организации находятся 798 многоквартирных домов. Сегодня АО «Томск РТС» планирует провести гидравлические испытания на тепломагистрали № 1 и запустить горячую воду в дома по улицам Усова и Вершинина.

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