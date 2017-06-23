В День молодежи в Томске перекроют движение по ул.Войкова
23 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
В воскресенье, 25 июня, в Томске частично перекроют движение по ул.Войкова, сообщает пресс-служба мэрии.
Речь идет об участке от пер.Пристанского до пер.1905 года. Здесь инициативная группа горожан проведет автопробег-митинг «Большая Россия» с «целью патриотического воспитания населения».
Участок будет перекрыт с 13.00 до 16.00.
Томичей предупреждают о необходимости объезжать указанный участок и выбирать для движения другие пути.
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