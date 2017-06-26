18+
18+

Томские судебные приставы нашли сбежавшего из реабилитационного центра должника

Томские новости, УФССП должник судебные приставы арест розыск Кемеровская область лечение от алкоголизма Томские судебные приставы нашли сбежавшего из реабилитационного центра должника

Томские судебные приставы совместно с полицейскими из Кемеровской области нашли должника, обязанного отбывать обязательные работы, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

К общественным работам мужчину приговорили за нарушение порядка административного надзора (неявка без уважительной причины на ежемесячную регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию). Однако встретиться с должником, чтобы оформить необходимые документы и вручить ему направление на работу, приставы не могли, так как по месту регистрации, в селе Томское, он не проживал.

Судебный пристав выяснил, что на должника оштрафовали за курение в общественном месте на кемеровском автовокзале. Розыскник опросил односельчан беглеца и узнал, что тот собирался лечиться от алкоголизма в одном из реабилитационных центров Кемеровской области. Однако должник избил пациента реабилитационного центра в Анжеро-Судженске и сбежал, в связи с чем объявлен в федеральный розыск сотрудниками УВД.

Полицейские и судебные приставы выяснили, что мужчина жил в котельного одного из предприятий в городе Белово. Однако здесь его тоже не нашли. Вскоре выяснилось, что в Белово должник подрался, этот факт помог в его розыске.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде в Белово, поэтому исполнительное производство передано в Кемеровскую область.

Тэги/темы: