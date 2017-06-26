Томские судебные приставы нашли сбежавшего из реабилитационного центра должника

26 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Томские судебные приставы совместно с полицейскими из Кемеровской области нашли должника, обязанного отбывать обязательные работы, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

К общественным работам мужчину приговорили за нарушение порядка административного надзора (неявка без уважительной причины на ежемесячную регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию). Однако встретиться с должником, чтобы оформить необходимые документы и вручить ему направление на работу, приставы не могли, так как по месту регистрации, в селе Томское, он не проживал.

Судебный пристав выяснил, что на должника оштрафовали за курение в общественном месте на кемеровском автовокзале. Розыскник опросил односельчан беглеца и узнал, что тот собирался лечиться от алкоголизма в одном из реабилитационных центров Кемеровской области. Однако должник избил пациента реабилитационного центра в Анжеро-Судженске и сбежал, в связи с чем объявлен в федеральный розыск сотрудниками УВД.

Полицейские и судебные приставы выяснили, что мужчина жил в котельного одного из предприятий в городе Белово. Однако здесь его тоже не нашли. Вскоре выяснилось, что в Белово должник подрался, этот факт помог в его розыске.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде в Белово, поэтому исполнительное производство передано в Кемеровскую область.

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