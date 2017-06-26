Дрейфующий буксир с пьяной командой обнаружили на Оби в Томской области

Томский Обзор / Фото: 26 июня 2017 // Фото: Владимир Дударев

В Томской области на Оби транспортные полицейские обнаружили дрейфующий теплоход, сообщает пресс-служба томского линейного отдела МВД России.

Инцидент произошел в Колпашевском районе. Команда служебного теплохода Томского района водных путей и судоходства заметила неуправляемый буксир с неработающим двигателем. Команда попыталась выйти на связь с дрейфующим судном, однако, не получила ответа. Тогда капитан теплохода решил перейти на пустующее судно.

«На палубе и в капитанской рубке никого не было, трое членов экипажа буксира спали в каютах. Механик, повар и рулевой-моторист находились в состоянии алкогольного опьянения, что установлено в ходе медицинского освидетельствования», - говорится в сообщении.

Судно в срочном порядке пришвартовали к берегу. По данному факту проводится проверка.

Тэги/темы: