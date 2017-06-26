В Томске идет реконструкция площади Новособорной (ФОТО)

26 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков

В начале июня в Томске стартовали работы по реконструкции пл.Новособорной. Здесь меняют тротуарную плитки и поребрики, демонтируют старые и устанавливают новые фонари и скамейки.

Для удобства томичей на площади установлены карты-схемы с обозначением участков, где проводятся работы, и путями обхода.

Предполагается, что в результате реконструкции на Новособорной появится больше места для отдыха горожан – за счет демонтажа пьедестала и подпорных стенок фонтана. На освободившемся пространстве установят дополнительные скамейки. Изменится направление пешеходных дорожек и схема озеленения площади. В частности, большие газоны-цветники появятся с правой и с левой стороны от фонтана.

Демонтированные с площади скамейки и тротуарная плитка будут использоваться для благоустройства других общественных и дворовых пространств города.

Реконструкция продлится до конца августа.

Фото: Алексей Вшивков

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