В Томске собирают волонтеров на первенство мира по плаванию в ластах

28 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Стартовал набор волонтеров на первенство мира по плаванию в ластах, которое пройдет в Томске с 31 июля по 7 июля, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Добровольцы будут встречать участников иностранных делегаций и работать в центре водных видов спорта «Звездный», где и пройдут соревнования. Всем, кто планирует быть волонтером, должно исполниться 18 лет на момент проведения соревнований.

«Мы объявляем о старте набора волонтеров для проведения в Томске первенства мира по плаванию в ластах. Это ценный опыт для ребят — поработать на таких престижных соревнованиях, куда приедут сильнейшие спортсмены из разных уголков мира», — сказал начальник департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области Максим Максимов.

На первенстве мира по плаванию в ластах волонтеры будут встречать участников иностранных делегаций, работать в секторах, зоне разминки спортсменов и бассейнах центра водных видов спорта «Звездный», оказывать информационную помощь участникам соревнований и зрителям. Знание иностранных языков приветствуется.

Чтобы стать волонтером, необходимо заполнить заявку, указав в теме письма «Первенство мира» и отправить ее по электронной почте solonina_i@mail.ru до 10 июля 2017 года. Контактное лицо — Инесса Солонина, тел. 46-71-88 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00).

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