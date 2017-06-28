Депутаты томской облдумы поддержали субсидирование авиамаршрута Томск – Стрежевой – Томск

Томский Обзор / Фото: 28 июня 2017 // Фото: Duma.tomsk.ru

Областные депутаты приняли два закона, внесенные врио губернатора Томской области Сергеем Жвачкиным, благодаря которым авиаперелет по маршруту «Томск – Стрежевой – Томск» будет субсидироваться из областного бюджета.

Как уточняют на сайте парламента, стоимость билета для ряда категорий составит 5 тысяч рублей. Льготами смогут воспользоваться граждане в возрасте до 23 лет, женщины и мужчины старше 55 и 60 лет соответственно.

Предполагается, что объем субсидирования составит 40,4 млн рублей в год. На 6 месяцев 2017 года на реализацию Закона потребуется 20.2 млн. рублей.

Депутат Галина Немцева уточнила, сколько раз в год человек может воспользоваться льготной ценой? Докладчик ответил, что таких ограничений нет. Депутат Игорь Чернышев отметил, что принятие данного закона позволит авиакомпаниям обратиться за федеральным субсидированием, что в итоге может сказаться на дальнейшем снижении цены перелета. Алексей Федоров предложил рассмотреть вариант большего снижения цены билета для спортсменов-школьников, летающих в областной центр на соревнования. В свою очередь Галина Немцева предложила включить в льготную категорию инвалидов, проходящих в Томске реабилитацию.

«Думаю, что сначала надо посмотреть, как будет работать данный закон, и при необходимости в дальнейшем обсудить предложенные к нему поправки», — предложила спикер Оксана Козловская.

Кроме того, депутаты приняли закон «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом на внутриобластных маршрутах в Томской области». Он предусматривает наделение органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ Стрежевой» обозначенными полномочиями.

Для определения объема субвенции, предоставляемой бюджету города Стрежевого разработана Методика расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из областного бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий.

Напомним, законопроект о субсидировании авиарейсов в Стрежевой направили в думу в начале июня.

Тэги/темы: