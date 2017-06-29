Прокуратура не видит нарушений в действиях томичей, разбивших окно автомобиля ради спасения младенца

Томский Обзор / Фото: 29 июня 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Прохожие, которые спасли 11-месячного мальчика, закрытого в раскаленном «Лексусе» на парковке супермаркета в Томске, поступили правильно с точки зрения закона, несмотря на повреждения автомобиля, считают в прокуратуре региона, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Действия прохожих, разбивших стекло, чтобы спасти грудного ребенка, абсолютно правомерны. Никакие разбитые стекла не сравнимы с жизнью ребенка, а вот (агрессивная — прим.ред.) реакция отца вызывает вопросы», — сказал начальник управления прокуратуры Томской области Андрей Вяткин в четверг на форуме, посвященном защите прав несовершеннолетних.

Он также сообщил журналистам, что прокуратура проверит, насколько оперативно отреагировали МЧС и полиция на звонки людей, спасших ребенка.

«Также стоит рассмотреть ряд мер для профилактики таких происшествий. Например, работу с торговыми центрами, парковщики которых могли бы обращать внимание на автомобили с детьми», — добавил Андрей Вяткин.

Напомним, 26 июня жители Томска спасли 11-месячного мальчика из раскаленного жарой автомобиля «Лексус» на парковке супермаркета. Люди не смогли найти отца ребенка, поэтому приняли решение разбить окно автомобиля. Прибывший владелец автомобиля повел себя агрессивно, бросил ребенка на переднее сиденье внедорожника и уехал. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по ст «оставление в опасности», которое передали в региональное следственное управление СКР. Центральный аппарат ведомства взял на контроль расследование дела.

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