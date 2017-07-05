На томский «Праздник топора» приедут плотники из Германии, Бразилии и Чили

5 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Анна Кузнецова

Резчики и плотники из Беларуси, Сербии, Польши, Доминиканской Республики, Монголии, Германии, Дании, Таджикистана, Франции, Бразилии, Чили и Казахстана подали заявки на участие в юбилейном Х Международном фестивале-конкурсе «Праздник топора», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Также на фестиваль заявились мастера из Томской, Новосибирской, Кемеровской, Московской, Челябинской, Иркутской, Свердловской, Тульской областей, Алтайского, Красноярского, Пермского, Краснодарского краев, Хакасии, Чувашии и Москвы. Прием заявок продолжается.

Участники конкурса посоревнуются в номинациях «Деревянная скульптура», «Резьба по дереву» (обе среди индивидуальных мастеров). В двух номинациях «Малая архитектурная форма» — среди индивидуальных мастеров и бригад — участники будут создавать оригинальные лавочки, беседки или колодцы. Также пройдет традиционный конкурс среди плотницких бригад.

За время проведения праздника рекордное количество участников было зафиксировано в 2016 году: на конкурсных площадках тогда соревновались 140 мастеров из 14 регионов России и 8 зарубежных стран. За четыре дня (18 по 21 августа) праздник посетили 140 тысяч человек.

Юбилейный Х Международный фестиваль-конкурс «Праздник топора» пройдет в парке «Околица» села Зоркальцево (Томский район) с 15 по 20 августа 2017 года.

«Праздник топора» был организован в 2008 году жителями села Зоркальцево и первые годы проходил как местное мероприятие. Благодаря поддержке администрации Томской области проект вышел на совершенно новый уровень. В 2013 году праздник переехал в уютный сельский парк «Околица».

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