Томские подводники взяли три медали в первый день чемпионата Европы

Томский Обзор / Фото: 5 июля 2017 // Фото: Depms.ru

Вчера, 4 июля, в польском Вроцлаве стартовал чемпионат Европы по подводному спорту. В первый соревновательный день российские спортсмены стали обладателями 9 медалей, 3 из них на счету томских подводников.

Как сообщает пресс-служба департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, Андрей Арбузов завоевал золото на дистанции 100 метров (плавание в классических ластах). У Дмитрия Журмана бронза в дисциплине плавание в ластах, 100 метров. Елена Пошарт (Осмольская) стала второй на дистанции 400 метров, плавание в ластах.

Андрей Арбузов участвовал в смешанной эстафете 4*100 метров в плавании в классических ластах. Российская сборная в упорной борьбе отвоевала золото на этой дистанции у сборной Украины: всего 0,2 секунды отделили касание бортика. Всего в первый день соревнования российская сборная завоевала 3 «золота», 2 «серебра» и 1 «бронзу», выйдя на первое место в командном зачете.

Во второй день соревнований Елена Пошарт выступит на дистанции плавание в ластах, 1500 метров, Дмитрию Журману предстоит дистанция 200 метров и участие в смешанной эстафете 4*50 метров. Дмитрий Кокорев выступит в дисциплине плавание в ластах на 200 метров.

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