Северная часть Томска осталась без света из-за аварии на подстанции

Томский Обзор / Фото: 6 июля 2017 // Фото: Vk.com/tomsk123

Авария произошла на одной из электроподстанций в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу «Горсетей».

«На подстанции 110кВ, которая не входит в зону ответственности „Горсетей“, произошла авария. В результате без света осталась вся северная часть Томска: Иркутский тракт, район Черемошников, улицы Лазо и Ивана Черных», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время «Горсети» начали резервное подключение абонентов, в первую очередь учреждений здравоохранения.

Тэги/темы: