Неизвестный насмерть сбил лосенка под Томском

Томский Обзор / Фото: 10 июля 2017 // Фото: Pixabay.com

Столкновение неизвестного автомобиля и лосенка произошло в воскресенье вечером на трассе Томск-Новосибирск рядом с деревней Кандинка, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замначальника облдепартамента охоты и рыбалки Константина Осадчего.

«Вчера около 22:00 поступило сообщение о том, на трассе возле Кандинки кто-то сбил лосенка. К моменту, когда на место приехал наш специалист, лосенок был уже мертв, его пришлось утилизировать», — сказал Константин Осадчий.

По его словам, лосенок был очень маленьким, он родился в 2017 году.

«По данным охотоведов, мать погибшего животного с еще одним лосенком проживала около гравийного карьера, который находится у Кандинки», — отметил Константин Осадчий.

Он добавил, что водителя, сбившего животное, искать, скорее всего, не будут, так как на данном участке трассы нет знаков, предупреждающих о диких животных.

Между тем, в интернете появился видеоролик, на котором видно, как водители пытаются помочь еще живому лосенку — они выставили на проезжую часть предупреждающий знак, а также заслонили автомобилем травмированное животное. В этом время лосиха бегала вокруг, несмотря на проезжающие автомобили.

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