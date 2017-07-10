Томичам с параличом лицевого нерва сделают бесплатные операции

Томский Обзор / Фото: 10 июля 2017 // Фото: Владимир Дударев

«Клиника Сибирская» в честь 20-летия запустила бесплатные операции для пациентов с диагнозом «паралич лицевого нерва», сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках благотворительной акции бесплатные операции будет проводить заведующий хирургическим отделением «Клиники Сибирская» пластический хирург Антон Козырев. В оперативном лечении томичей, страдающим заболеванием, будет применена современная технология нитевого лифтинга АПТОС.

Стать участником акции может желающий пациент с документально подтвержденным диагнозом «паралич лицевого нерва», не имеющий противопоказаний для данной операции.

Записаться на консультацию по операции можно по телефону 90-33-31.

Паралич лицевого нерва – это серьезное заболевание, которое искажает внешность человека, причиняя ему физический и психологический дискомфорт. Причины заболевания до конца не выяснены, но специалисты связывают его развитие с ранее перенесенными вирусными инфекциями, например, такими как краснуха или грипп.

Тэги/темы: