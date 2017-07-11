В этом году в Томской области рождались Александры и Софьи, Гамлеты и Купавы

Томский Обзор / Фото: 11 июля 2017 // Фото: Pixabay.com

В первом полугодии 2017 года жители Томской области называли новорожденных детей Александрами, Артемами, Софьями, Мариями, Гамлетами и Купавами, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Самыми популярными именами среди новорожденных мальчиков и девочек в Томской области стали Александр (164), Артем (156), Дмитрий (134), Иван (117), Михаил и Максим (по 108), София/Софья (185), Мария (128), Виктория (127), Дарья (117), Алиса (110). Среди редких имен, выбранных родителями, — Бронислав, Гамлет, Радислав, Святополк, Илларион, Мальвина, Феодора, Купава, Афина, Степанида.

Также отмечается, что за шесть месяцев 2017 года органы ЗАГС Томской области зарегистрировали 6 082 акта о рождении. В числе новорожденных, а это 3 061 мальчик и 2 991 девочка, 61 пара двойняшек и одна тройня. 1392 новорожденных зарегистрированы в родильных домах области. 4 497 детей родились в семьях, в которых родители состоят в браке. Первенцами стали 2 412 младенца, 2 331 — это второй ребенок, 1299 — третий и более. Отцовство в отношении своих детей оформили 1228 мужчин, усыновили (удочерили) 39 детей.

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