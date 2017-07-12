В Томской области похититель коллекционных самоваров получил условный срок

Томский Обзор / Фото: 12 июля 2017 // Фото: Prokuratura.tomsk.gov.ru

Северский городской суд Томской области признал виновным местного жителя в краже и приговорил его к условному заключению 1,5 года и аналогичному испытательному сроку, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на облпрокуратуру.

В феврале 2017 года подсудимый пришел к своему знакомому с просьбой принять его на работу, и в процессе общения его внимание привлекла коллекция самоваров у окна в пристройке дома.

«После того, как хозяин дома отказал подсудимому в трудоустройстве и закрыл дверь, мужчина обошел пристройку и, тайно проникнув внутрь, похитил четыре коллекционных самовара братьев Баташевых», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что похищенное имущество мужчина продал за 2,5 тыс. рублей, а вырученные деньги потратил на спиртные напитки, при этом сумма материального ущерба составила 40 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище).

В суде похититель самоваров признал свою вину и возместил материальный ущерб.

Фабрика братьев Баташева в конце XIX века представляла собой самое крупное самоварное предприятие в Туле, где работали более 600 человек, производилось 11 тыс. самоваров в год, они пользовались большим спросом.

Тэги/темы: