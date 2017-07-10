Томская подводница установила рекорд континента на чемпионате Европы

10 июля 2017 / Томский Обзор

Спортсменка клуба СКАТ ТГУ, доцент ФФК, заслуженный мастер спорта Анна Бер установила рекорд континента и завоевала три золотых медали на 26-м чемпионате Европы по плаванию в ластах во Вроцлаве (Польша).

Как сообщает пресс-служба вуза, теперь уже девятикратная чемпионка Европы победила на дистанции 50 метров и установила рекорд континента с результатом 17,53 секунды. Она на одну сотую улучшила предыдущий рекорд итальянки Эрики Барбон. Еще два золота спортсменка завоевала в смешанной эстафете 4×50 метров и эстафете 4×100 метров.

«Организация соревнований на высшем уровне, можно сказать, это была подготовка к Всемирным играм, которые пройдут с 21 по 22 июля в этом же бассейне. Результатом выступления довольна. Очень рада, что удалось превысить рекорд Европы на моей любимой дистанции 50 метров. Результат этого турнира является промежуточным этапом перед главными соревнованиями сезона. Сейчас у нас будет двухнедельный тренировочный сбор, за это время надо улучшить свою физическую подготовку», — отметила Анна Бер.

В настоящее время Анна Бер в Польше, продолжает готовиться к Всемирным играм. 21 и 22 июля ей предстоит участвовать в эстафете 4×100 метров и финале на 100 метров.

В 26-м чемпионате Европы по плаванию в ластах во Вроцлаве (Польша), который проходил со 2 по 9 июля, приняли участие сборные команды 23 стран.

Тэги/темы: