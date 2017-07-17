Житель Томской области оставил без света село и деревню, врезавшись на автомобиле в опору ЛЭП

Томский Обзор / Фото: 17 июля 2017 // Фото: Pixabay.com

Столкновение автомобиля ВАЗ-2115 и опоры линии электропередач произошло в селе Новоселово Колпашевского района в воскресенье вечером, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные районной администрации.

«В результате ДТП повредилась опора ЛЭП 10 кВ, произошло аварийное отключение электроэнергии в деревне Маракса и селе Новоселово», — говорится в материалах.

Полностью восстановить электроснабжение двух населенных пунктов удалось через пять часов.

Отмечается, что водитель «ВАЗа» врезался в опору ЛЭП, так как не справился с управлением.

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