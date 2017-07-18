Томские ученые предложили варианты спасения Белого озера

18 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Гидрологи Томского госуниверситета исследовали Белое озеро, заметно пострадавшее от антропогенного влияния, и предложили ряд мер по предотвращению его дальнейшего упадка, сообщает пресс-служба вуза.

«Мы оценили водный баланс Белого озера в последней трети ХVIII столетия и сравнили его с состоянием в ХХI веке. Раньше водоем питался подземными водами, на его песчаном дне били ключи. Из озера вытекала речка Белая, впадавшая в Ушайку, об этом свидетельствуют архивные источники. Со временем вокруг появились постоялые дворы, усадьбы томичей, занимавшихся извозом. Лед на озере ежегодно покрывался слоем навоза, весной попадавшим в воду», – говорит заведующий кафедрой гидрологии ГГФ ТГУ Валерий Земцов.

В конце ХVIII века томичи, промышлявшие извозом, выпустили воду из водоема, углубили его котловину, придали ей округлую форму, убрали торфяной остров и окружили водоем торфяным валом. Во время Великой Отечественной войны озеро использовалось как технический водоем. Березовую рощу вокруг него спилили на дрова. В 1970-е годы дно было очищено, а естественные родники, питавшие Белое озеро подземными водами, забетонировали. По этой причине вода, по свидетельствам местных жителей, стала затапливать подвалы окружающих домов.

«Согласно нашим измерениям по карте 1933 года, раньше, когда вокруг водоема существовала малоэтажная деревянная застройка, площадь водосбора озера составляла в 542 000 квадратных метра. После того, как эта застройка была заменена на многоэтажную каменную, улицы заасфальтированы, проведены централизованное водоснабжение и канализация, вокруг водоема устроены бордюры, величина его водосборной площади, согласно нашим измерениям, сократилась до 16 740 квадратных метров, то есть более чем в 32 раза», – говорит Валерий Земцов.

Как отмечают ученые ГГФ, сейчас водоем питается практически только за счет атмосферных осадков, выпадающих на его поверхность. Гидравлическая связь озерных вод с подземными водами нарушена, родники на дне озера прекратили свое существование в результате техногенного воздействия. При отсутствии подземного питания водоема и стока из него водный баланс Белого озера стал близким к нулю, что свидетельствует о критическом состоянии.

Чтобы не допустить дальнейшего ухудшения обстановки, гидрологи ТГУ рекомендуют осуществлять дополнительную подкачку воды из внешних источников. В теплый период предотвращать дефицит кислорода, связанный с разложением растительности и органики, поступающей со стоками, возможно путем искусственной аэрации воды. Наряду с этим приостановить деградацию Белого озера и улучшить качество воды в нем может заселение водными организмами, в том числе водной растительностью.

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