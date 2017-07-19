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Сеть LTE МТС «накрыла» более миллиона жителей Томской области

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МТС расширяет покрытие скоростной сети LTE в Томской области. С начала 2017 года компания запустила LTE-сети в 17 населенных пунктах региона. Теперь пользоваться 4G-интернетом МТС на скорости до 75 Мбит/с могут более 1 000 000 человек в 31 населенном пункте Томской области.

Для расширения существующей сети в регионе компания сделала акцент на запуске базовых станций на частоте 1800 МГц — в результате в Томском регионе количество базовых станций LTE — 1800 выросло с начала года в 7,5 раз, что позволило увеличить покрытие сети 4G почти в пять раз.

Так, впервые сеть «четвертого поколения» МТС появилась в населенных пунктах региона: села Зырянское, Каргасок, Кожевниково, Тогур, Чажемто, Кривошеино, Могочино, Молчаново, Мельниково, Парабель, Зоркальцево, Корнилово, поселки Аэропорт, Кирзавод, Копылово, Победа, деревня Кандинка. Связью «четвертого поколения» обеспечена территория нефтяного месторождения Игольско — Таловое в Каргасокском районе. Также с начала 2017 года было расширено покрытие сети 4G в тех райцентрах, где она была запущена ранее: в Томске, Асино, Стрежевом, Александровское, Колпашево.

За год (июнь 2016 — июнь 2017) 4G-трафик, который сгенерировали пользователи МТС в Томской области, увеличился в 5,2 раза. Объем трафика, который томичи скачали в сети 4G, эквивалентен просмотру видеосеанса продолжительностью в 10 лет.

«МТС за год инвестировала более 250 миллионов рублей в развитие сети LTE в Томской области. И мы видим результат этой работы — потребление 4G-трафика в первом полугодии 2017 года показало пятикратный рост по сравнению с этим же периодом 2016 года. Это означает, что мы оправдываем ожидания наших абонентов, предлагая востребованный во всех уголках области доступ в интернет на высоких скоростях», — отметила директор МТС в Томской области Марина Фещенко.

В результате масштабного строительства в 2016–2017 гг. в зоне действия сети 4G от МТС на сегодняшний день проживает порядка 92 процентов жителей Томской области.

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