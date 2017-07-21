Водителя маршрутки в состоянии наркотического опьянения задержали в Томске

Томский Обзор / Фото: 21 июля 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Сотрудники дорожно-патрульной службы задержали в Томске водителя маршрутного автобуса с признаками наркотического опьянения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на отдел пропаганды городского управления ГИБДД.

"Автобус ПАЗ двигался по маршруту N10. От медосвидетельствования водитель отказался", - говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе регионального УМВД отмечают, что автобус остановили из-за нарушения правил дорожного движения. В салоне в этот момент находились 7 пассажиров.

В отношение водителя составили протокол по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), ему грозит лишение прав на 1,5 года и штраф 30 тыс. рублей.

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