Депутаты томской облдумы предложили выделить дополнительные деньги на детские лекарства

Томский Обзор / Фото: 26 июля 2017 // Фото: Pixabay.com

Комиссия по здравоохранению законодательной Думы Томской области предложила выделить дополнительные средства в областном бюджете на 2018 год на бесплатные лекарства для детей до трех лет и детей из многодетных семей до 6-ти лет, сообщается на сайте парламента.

По закону все дети первых трех лет жизни, а из многодетных семей дети до 6-ти лет, имеют право на бесплатные лекарства из регионального перечня лекарственных препаратов. В данный перечень входят 42 средства, назначаемые детям, кроме того, при необходимости назначаются препараты из общего перечня. Однако по факту, как отмечают депутаты, рецепты на льготные лекарства педиатры выписывают не всем, определяя нуждаемость на свой субъективный взгляд. В областном департаменте здравоохранения такой подход объясняют нехваткой средств. В бюджете на 2017 год на эти цели заложено 25,3 млн рублей, а нужно не меньше 60 миллионов.

«Если нужно 60 миллионов, то почему бы и не заложить столько в бюджете на 2018 год, чтобы всех обеспечить льготными препаратами и все могли реализовать свое право. Также у меня есть вопросы по информированию граждан об их праве. Я опросила своих знакомых, и из 11 семей только одна знает о том, что они имеют право на бесплатные лекарства для детей. Я думаю, необходим контроль за размещением данной информации в детских медицинских учреждениях», - предложила депутат Галина Немцева.

В итоге депутаты рекомендовали при подготовке предложений для согласительной комиссии по доработке проекта закона об областном бюджете на 2018 год включить предложение о выделении дополнительного финансирования на бесплатное лекарственное обеспечение детей, доведя его общий объем до 61 млн рублей.

Тэги/темы: