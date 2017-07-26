В Томске задержали пьяного водителя, который устроил несколько ДТП и попытался скрыться

26 июля 2017 / Томский Обзор

Томские полицейские задержали водителя, который управлял автомобилем с признаками опьянения и, пытаясь скрыться, совершил несколько ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступила информация, что на ул.2-я Усть-Киргизка Kia Soul врезалась Shevrolet Niva и покинула место ДТП. Через некоторое время этот автомобиль заметили на ул.Нижне-Луговой, где Kia столкнулась с Mitsubishi L200. Экипаж ДПС заметил разыскиваемую иномарку и начал преследование. Водитель Kia в свою очередь не реагировал на требования остановиться и увеличил скорость.

«За время движения по оживленным улицам города, нарушитель создавал реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. В результате проведенных полицейскими мероприятий и бдительности граждан нарушитель был задержан», — говорится в сообщении.

Как установили сотрудники ГИБДД, за рулем иномарки находился 63-летний мужчина. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения и на предложение пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте отказался.

В его отношении возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Санкция статьи предусматривает административный арест на срок от 10 до 15 суток или наложение штрафа в размере 30 тыс. рублей.

По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка.

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