В Томской области потушили все лесные пожары

28 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС России по Томской области

В Томской области нет действующих лесных пожаров. Пожар, действовавший на территории Каргасокского лесничества, ликвидировали накануне, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Возгорание в Тимирязевском лесничестве, произошедшее из-за неосторожного обращения с огнем местного населения и обнаруженное уже во второй половине вчерашнего дня на 0,55 га площади в шести километрах от поселка Курлек также было ликвидировано.

Сейчас действующих возгораний в регионе нет. На территории Томской области установился низкий (2,2) класс пожарной опасности в лесах.

Всего с начала пожароопасного сезона в регионе ликвидировано 92 лесных пожара на общей площади 962,77 га (943,97 га — лесной).

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