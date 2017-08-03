3 августа 2017 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Всемирная конфедерация подводной деятельности (CMAS) рассматривает Томск в качестве возможного места проведения в 2020 году чемпионата мира по плаванию в ластах среди взрослых. Об этом в среду, 2 августа, рассказала журналистам президент CMAS Анна Аржанова, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Если все будет удачно, то мы планируем провести чемпионат мира по плаванию в ластах среди взрослых в Томске в 2020 году. Я всегда говорю: „Давайте проведем нынешние соревнования, а решать будем дальше“. Дело в том, что спортсмены должны быть настроены очень позитивно и иметь желание приехать еще раз», — сказала Анна Аржанова.

Она уточнила, что решение о месте проведения чемпионата мира по плаванию в ластах среди взрослых 2020 года будет приниматься в 2018 году.

Напомним, с 31 июля по 7 августа в Томске проходит Первенство мира по плаванию в ластах среди юниоров. В соревнованиях принимают участие сильнейшие подводники планеты в возрасте от 14 до 17 лет из 25 стран мира.

Основная часть соревнований проходят в центре водных видов спорта «Звездный», марафонские заплывы на открытой воде состоятся на озере Рожневое в Томском районе.

Организаторы чемпионата — министерство спорта РФ, администрация Томской области и Всемирная конфедерация подводной деятельности (CMAS).