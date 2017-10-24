Городским детям рассказали, как живет село

24 октября 2017 / Партнерский материал

На выставке-ярмарке «Золотая осень. Урожай — 2017», прошедшей в Томске на минувшей неделе, кроме традиционной ярмарки и выставки сельхозтехники, организаторы устроили агроквест для городских детей «Я фермер».

Участники игры смогли узнать, как и чем сейчас живет сельское хозяйство.

О том, как это было — в нашем материале.

От телеги — к беспилотникам

На территории Дворца зрелищ и спорта (а также на площадке перед ним) развернули свои стенды представители самых разных производителей из Томской области (и не только). Здесь можно было посмотреть на доильные аппараты, копченую стерлядку, шкуры и чучела, деревянную утварь, разного рода колбасы и макеты самых современных производств, работающих в Томской области. Оценив все это богатство, организаторы решили в новой форме рассказать пришедшим на выставку детям о том, чем живет село. И объяснить, что теперь сельское хозяйство — это не мужик в телеге с запряженной лошадью, что по полям теперь ездят беспилотные комбайны, а животных на фермах кормят, поют и греют с помощью высокотехнологичных систем.

— В прошлом году у нас уже была детская программа, но не такая обширная. В этом году очень много экспонентов разработали свои интересные программы для детей. А мы решили объединить их в квест, который бы давал детям представление о том, что в Томской области и вообще в мире происходит с сельским хозяйством и переработкой сельскохозяйственной продукции, — рассказала руководитель пресс-службы департамента по социально-экономическому развитию села Марина Петрова.

Суть самого квеста заключалась в следующем: группа детей-участников получала специальную карту, с помощью которой требовалось найти зашифрованную фразу.

На карте были отмечены точки на выставке, которые требовалось посетить участникам игры. В них ребятам рассказывали о сельхозтехнике или продукции предприятий, а затем, ответив на вопросы викторины, участники квеста получали букву для будущего слова.

Квесты проходили в течение нескольких дней, в общей сложности в них приняли участие более 100 детей возрастом от 6 до 16 лет.

- Дети очень живо реагировали, мы даже не ожидали, что им будет настолько интересно, потому что темы были достаточно сложные. Оказалось, что интересно и родителям - они не знают многое из того, о чем рассказывали детям. Например, узнали, что с помощью йода можно определить качество творога в домашних условиях. Если творог качественный, при добавлении в него йода, он остается такого же цвета или становится синим. Если чернеет, значит, добавлен крахмал и этот творог уже нельзя считать натуральным. Многие говорят, что будут теперь проверять творог в домашних условиях, — рассказала Марина Петрова.

В квестах участвовали не только «сборные» из маленьких посетителей выставки, но и «детские» команды от предприятий. Одной из них стала группа детей работников «Сибирской Аграрной Группы».

Ребята уже имели опыт участия в подобных мероприятиях — ранее они пробовали свои силы на фестивале «ЭкоЭтно». Тогда, как и сейчас, команда выступала в рамках большого экологического проекта компании «Переходим на зеленое». Проект затрагивает как производственную сторону деятельности холдинга, так и социальную – с вовлечением людей, живущих на территориях присутствия предприятий, сотрудников, волонтеров и всех неравнодушных людей.

Найти все буквы

Первая площадка с заданиями находилась на улице - на площади у Дворца спорта, где была выстроена современная сельхозтехника. Ребятам показали новейшие трактора, комбайны, плуги, оборудование по приготовлению кормов, сенорулонники, сеноукладчики и рассказали, как они работают.

Финалом первого этапа стало шоу от трактора-погрузчика, который с удивительной точностью забрасывал баскетбольный мяч в корзину, с каждым разом поднимая «стрелу» все выше.

На стенде управления ветеринарии, команде рассказали, как определить свежесть яйца с помощью воды - свежие тонут, несвежие всплывают - и зачем нужно чипировать животных:

На следующей станции ребятам рассказали, как устроены современные молочные фермы: сколько животных там находятся, сколько молока производят. Здесь же им показали современные доильные установки, которые умеют не только доить коров, но и определять процент жирности молока, что позволяет фермеру буквально в режиме реального времени отслеживать качество продукции.

Комфортные для коров композитные коврики не очень удобны для человека, посчитали юные участники квеста: «У меня дома кровать намного мягче», — заметил один из мальчишек.

Своего рода станцией-передышкой для участников квеста стал стенд «Деревенского молочка». Здесь ребятам предложили поиграть в «классики»:

На стенде «Томского льна» ребятам показали, как собственно выглядит лен, каких сортов он бывает и как его собирают:

А на станции Аграрной Группы участников ждал макет строящегося ветеринарно-утилизационного завода компании.

- Задание на нашей станции касалось экологии производства, и на примере нового завода мы постарались доступно и интересно рассказать об этой непростой теме. Расставили акценты: показали связь с обычной жизнью - у детей уточняли, знакомы ли они с сортировкой, утилизацией мусора, делают ли они это дома (многие, кстати, уже знают кое-что о сборе мусора). А далее - провели параллель с производством: рассказали, что все, что не идет на изготовление колбас, утилизируется на этом заводе, герметично и экологично. Макет позволил сделать рассказ наглядным, — рассказала начальник отдела социальных проектов предприятия Лариса Кобец.

Ответив на вопросы, дети получили честно заработанную предпоследнюю букву и отправились решать финальные задания, где им нужно было опознать следы животных, вышитые на кусках ткани.

Успешно справившись с заданием, ребята составили загаданное организаторами слово, а точнее, словосочетание:

Наградой для участников квеста стали сувениры с символикой экологического проекта Аграрной Группы «Переходим на зеленое».

Текст: Егор Хворенков

Фото: Алена Кардаш, Вероника Белецкая

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